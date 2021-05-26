Лукашенко предупредил недоброжелателей о мировой войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил недоброжелателей республики о возможном начале мировой войны. Его слова передает РИА Новости.

Лукашенко напомнил, что Белоруссия находится в стратегически важном для Европы месте, в котором опасно развязывать конфликты.

«Прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь — это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война», — сказал президент, выступая перед парламентом.

Он также предостерег всех, кто, по его мнению, «демонизирует» Белоруссию и заявил, что республика сможет ответить своим недоброжелателям «адекватно».

Ранее Лукашенко заявил, что недоброжелатели Белоруссии как внутри, так и вне страны изменили методы атаки на государство. По его словам, они перешли от организации бунтов к «этапу удушения». Лукашенко также отметил, что они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали.