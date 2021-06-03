В Белоруссии заявили о задержании Протасевича по вине его сторонников

Задержание создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича стало возможно по вине его же сторонников из оппозиции. Об этом заявили в фильме «Рейс "Афины — Вильнюс"», который опубликован на YouTube-канале правительственного телеканала ОНТ.

Авторы фильма указывают, что в Белоруссии не могли знать о том, что Протасевич находится на борту лайнера Ryanair, поскольку самолет шел транзитом через территорию страны. Представитель министерства транспорта и коммуникаций Александр Апет заявил, что доступ к списку пассажиров рейса был только у авиакомпании, а также аэропортов вылета и прилета.

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Однако сразу же после посадки лайнера в Минске в социальных сетях и оппозиционных Telegram-каналах появились сообщения о том, что Протасевич был на этом рейсе. Первым его опубликовал в Twitter один из руководителей штаба Светланы Тихановской Франак Вечорко. На публикации обратили внимание спецслужбы в то время, пока Протасевич проходил досмотр. «Отдельное спасибо за информирование господину Вечорко», — иронизируют авторы фильма.

При этом сам Протасевич на кадрах с допроса рассказывает, что по прибытии в аэропорт Минска он увидел, что прямо у трапа самолета стояли несколько микроавтобусов с вооруженными сотрудниками спецслужб.

Ранее сообщалось, что в фильм-расследование ОНТ также вошли новые кадры допроса Романа Протасевича, где он рассказывает, что его могли подставить по личным мотивам. Также командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб раскрыл подробности экстренной посадки лайнера.

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании 23 мая. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу.