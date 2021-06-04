Жителей Латвии предупредили о риске застрять в Белоруссии

МИД Латвии обратился с предостережением к жителям страны, которые планируют поездку в Белоруссию. Риски связаны с новыми правилами выезда, установленными в этой стране, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь МИД Янис Бекерис предупредил, что теперь из Белоруссии могут свободно выехать только люди, имеющие разрешение на долгосрочное проживание в другой стране, но даже им разрешено это делать не чаще, чем раз в полгода. Таким образом, другие граждане Латвии и эмигранты подвержены риску застрять в соседнем государстве.

«Принимая во внимание ситуацию с безопасностью, особо призываем оценить необходимость поездок в Белоруссию», — заявили в МИД.

Новые правила выезда из Белоруссии были установлены 31 мая. Госпогранкомитет страны заявил, что это временные меры.

Ужесточение миграционного порядка было введено на фоне резкого обострения отношений между Белоруссией и странами ЕС, а также США. 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил принудительную посадку в Минске после сообщения о бомбе на борту, для его сопровождения был поднят истребитель ВВС Белоруссии. Сразу после приземления спецслужбы задержали одного из пассажиров — бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, которого в Белоруссии обвиняют в терроризме.