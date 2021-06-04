Протасевич рассказал о роли в подготовке силового переворота в Белоруссии

Задержанный в Минске бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич рассказал телеканалу ОНТ, что должен был выполнить роль связного между штабом Светланы Тихановской, лидера белорусской оппозиции, и заговорщиками, которые планировали захватить власть в стране силой. Трансляция передачи «Марков. Ничего личного» велась на сайте канала.

Протасевич признался, что участвовал в первой Zoom-конференции заговорщиков, собиравшихся захватить власть в Белоруссии силовым способом. По его словам, собравшиеся на встрече обсуждали покушение на президента страны Александра Лукашенко. Протасевич добавил, что делал некоторые пометки по время собрания, но не участвовал в обсуждениях. При этом он поддерживал связь с заговорщиками.

Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA также признался, что встретился с Тихановской лично, «без свидетелей». Протасевич предупредил ее о возможном силовом перевороте и спросил, что передать его организаторам.

Ранее, в том же интервью, Протасевич признался в уважении к Лукашенко. Блогер добавил, что при погружении в политическую работу начал осознавать, что многие вещи, за которые белорусского президента подвергают критике, это «просто попытка давления».

Блогера задержали 23 мая вместе с россиянкой Софией Сапегой на борту самолета авиакомпании Ryanair. Лайнер экстренно сел в Минске после сообщения о бомбе. После публикации первого видео с признательными показаниями журналисты и медики разглядели на лице Протасевича следы пыток, в том числе удушения. Силовики пытались скрыть применения насилия к задержанному с помощью тонального крема.