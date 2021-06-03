Протасевич признался в уважении к Лукашенко

Видео: Telegram-канал ONT News

Задержанный в Минске бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил в интервью телеканалу ОНТ, что уважает президента Белоруссии Александра Лукашенко, хотя и критикует его. Фрагмент телепрограммы опубликован в Telegram-канале ONT News.

«Не буду скрывать, что я много критиковал Александра Григорьевича. Как мне казалось, для этого были причины», — признался он. На вопрос, испытывает ли он уважение к белорусскому лидеру, Протасевич ответил: «Безусловно».

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Протасевич добавил, что при погружении в политическую работу начал осознавать, что многие вещи, за которые Лукашенко подвергают критике, это «просто попытка давления». Однако бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA заключил, что считает некоторые решения властей Белоруссии ошибочными.

Ранее Протасевич признал свою вину по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Речь идет о массовых акциях протеста, охвативших белорусские города после окончания президентских выборов в августе 2020 года.

Блогера задержали 23 мая вместе с россиянкой Софией Сапегой на борту самолета авиакомпании Ryanair. Лайнер экстренно сел в Минске после сообщения о бомбе. После публикации первого видео с признательными показаниями журналисты и медики разглядели на лице Протасевича следы пыток, в том числе удушения. Силовики пытались скрыть применения насилия к задержанному с помощью тонального крема.