Создатель и главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич назвал фамилии координаторов протестов в Белоруссии, передает Telegram-канал BELTA.

В эфире ОНТ он рассказал, что их канал был главным координационным чатом уличных акций — «всей информационной войны». К нему имели отношение: Степан Путило, Ян Рудик, Тадеуш Дичан, Франак Вечерко, Антон Мотолько, Даниил Богданович, Артем Шрайбман, Эдуард и Виктория Пальчис, Дюшкевич, Анастасия Рогатко, Дмитрий Навожа, Евгений Малаховский.

Протасевич подчеркнул, что это только те фамилии, кого он сразу вспомнил. Создатель Telegram-канала NEXTA также отметил, что за конкретные тезисы, по которым нужно было отрабатывать новостную повестку, отвечал Франак Вечерко. А Дмитрий Навоша и Евгений Малаховский работали в основном с дворовыми чатами.

«Там в основном принимались основные решения: где пройдет следующая акция, какую мы должны держать информационную повестку. Обсуждались все актуальные события, происшествия», — пояснил Протасевич.

Ранее стало известно, что Протасевич признал свою вину по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Речь идет об массовых акциях протеста, охвативших белорусские города после окончания президентских выборов в августе 2020 года.