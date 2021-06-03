Протасевич признал вину по статье об организации беспорядков

Задержанный в Минске бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA признал свою вину по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале издания БЕЛТА.

Речь идет об массовых акциях протеста, охвативших белорусские города после окончания президентских выборов в августе 2020 года. «Призывы, которые я опубликовал, поспособствовали тому, что на улицах начались беспорядки и Минск три дня жил в состоянии хаоса», — сказал Протасевич.

Он пояснил, что признал вину сразу после предъявления обвинения и документов, которые якобы подтверждают его причастность к произошедшему. «Я открыто это признаю. Я был одним из тех людей, кто опубликовал призывы выйти на улицу 9 (августа)», — добавил журналист.

В Белоруссии больше полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали предполагаемые нарушения при проведении голосования. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками, десятки — приговорены к тюремному заключению. Эпизодические локальные протесты происходят в стране до сих пор.