Белорусский оппозиционер написал заявление на Лукашенко в прокуратуру Польши

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции и бывший министр культуры Павел Латушко написал заявление на президента Белоруссии Александра Лукашенко в прокуратуру Польши из-за политических репрессий против собственных граждан за рубежом. Сообщение об этом появилось в официальном канале политика в Telegram.

В заявлении также говорится об угрозах физической расправы, которые поступают белорусским эмигрантам и подготовке к осуществлению террористических актов со стороны режима. «Мое заявление — символичное, которое я подаю, чтобы защитить всех белорусов, которых преследуют за рубежом», — написал Латушко.

Он также пояснил, что рассчитывает на международное преследование белорусских силовиков и их командиров, которые организуют похищения граждан за пределами Белоруссии и рассылают письма с угрозами оппозиционерам. «Их действия не останутся без правовых последствий: они будут преследоваться по законам различных государств и в различных государствах мира», — добавил экс-министр.

Ранее задержанный в Минске 20-летний россиянин Егор Дудников смог передать из СИЗО через своего адвоката записку, в которой рассказал о применении пыток, избиениях и угрозе убийством со стороны белорусских силовиков. Он указал, что правоохранители угрожали взять в заложники его девушку, а также «отвезти в лес», если он не согласится сотрудничать со следствием.

В Белоруссии больше полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали предполагаемые нарушения при проведении голосования. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками, десятки — приговорены к тюремному заключению. Эпизодические локальные протесты происходят в стране до сих пор.