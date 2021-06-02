Тихановская предложила провести в Австрии конференцию по белорусскому кризису

Бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила канцлеру Австрии Себастьяну Курцу инициировать проведение международной конференции по урегулированию политического кризиса в республике. Сообщение об этом появилось в ее Telegram-канале.

Из публикации следует, что австрийский политик сам обратился к Тихановской с предложением помочь белорусам, которые сталкиваются с преследованиями на родине. В ответ лидер оппозиции призвала усилить санкции против Минска и помочь в организации конференции.

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Она также поблагодарила Курца за обсуждение белорусской проблемы в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся по телефону в конце апреля. «Режим стал токсичным даже для России. Я уверена, Кремль видит, что [президент Александр] Лукашенко потерял поддержку народа и мирового сообщества и уже не вернет ее никогда», — сказала Тихановская.

Ранее лидер белорусской оппозиции рассказала, что Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель пообещал ей ввести новые санкции против Минска из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Она пояснила, оппозиционные структуры сами настояли на новых ограничениях, но отметила, что конечной целью борьбы с Лукашенко должны стать «справедливые выборы и демократические реформы».

В Белоруссии больше полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали предполагаемые нарушения при проведении голосования. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками, десятки — приговорены к тюремному заключению. Эпизодические локальные протесты происходят в стране до сих пор.