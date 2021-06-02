Тихановскую позвали выступить в Сенате США

Бывшая кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую пригласили выступить в Сенате США. В аэропорту города Вильнюса, куда сенаторы Джинн Шахин, Крис Мерфи и Роб Портман прибыли «задекларировать поддержку белорусскому народу» и встретиться с Тихановской, предложили ей посетить в июне Вашингтон и выступить в комитете по иностранным делам, сообщил Telegram-канал Тихановской.

«Сенаторы пригласили Светлану Тихановскую посетить Вашингтон и выступить в комитете по иностранным делам в Сенате США в июне. Также они обсудили возможное участие Тихановской в саммите «Большой семерки». Тихановская отметила важность встречи Байдена с Путиным и предложила подготовить позицию от белорусских демократических сил к этой встрече», — говорится в сообщении.

Встреча экс-кандидата в президенты Белоруссии с американскими сенаторами длилась около часа. Стороны обсудили атаки на белорусские независимые медиа и журналистов, Тихановская предложила поддержать белорусскую службу «Радио Свобода» и запустить белорусскую редакцию «Голоса Америки».

В офисе Тихановской заявили, что сенатор Роб Портман выступил за решительные действия и объявил о готовности США к «секторальным санкциям, чтобы остановить беззаконие и произвол режима». В адрес России Тихановская высказалась в том ключе, что назвала Лукашенко угрозой не только белорусской, но и международной безопасности, и «призвала дать четкий сигнал России, что любые соглашения, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены или отменены».

После 9 августа 2020 года в Белоруссии вспыхнули массовые акции протеста против итогов президентских выборов, победил в которых Александр Лукашенко. Он занимает пост с 1994 года. Оппозиция посчитала итоги выборов сфальсифицированными, а протестующие требовали отставки Лукашенко, который назвал протесты «масштабной террористической войной». Эпизодические локальные протесты происходят в стране до сих пор.