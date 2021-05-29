В штабе Тихановской раскрыли объем помощи Белоруссии после смены власти

Глава Кабинета представителей лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской раскрыл предполагаемый объем помощи республике от Евросоюза и других стран и международных организаций в случае смены власти. По словам Валерия Ковалевского, речь идет о сумме в десять миллиардов долларов, сообщает РБК.

В нее входит разработанный ЕС план экономической помощи Белоруссии в размере трех миллиардов евро (3,65 миллиарда долларов). Ковалевский объяснил, что в два раза больше могут предоставить другие заинтересованные игроки, однако не уточнил, о ком идет речь.

Как отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Минск сможет получить эти деньги только после того, как страна станет демократической. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался в том же духе, подчеркнув, что речь идет именно о поддержке республики на этом пути.

После демократического перехода ЕС предложит Белоруссии рамочное соглашение для укрепления сотрудничества. Помощь предлагается вести по трем направлениям — это поддержка структурных реформ и повышение конкурентоспособности, восстановление экономики, а также инвестиции в инфраструктуру и экологическую и цифровую трансформацию.

Отношения Белоруссии и Евросоюза осложнились после президентских выборов в августе 2020 года. Европейские власти посчитали результаты подсчета голосов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов, сфальсифицированными. Резко обострение ситуации в мае этого года связано с принудительным разворотом и посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.