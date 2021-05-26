Тихановская объявила о начале новой фазы протестов в Белоруссии

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о начале новой фазы протестов в республике. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале лидера белорусской оппозиции.

По мнению политика, из-за действий властей Белоруссия оказалась на грани международной изоляции и превратилась в «черное пятно на карте», что угрожает новой волной террора в отношении граждан. «Ждать больше нечего — террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе давления», — говорится в сообщении.

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Тихановская пояснила, что в рамках подготовки к новым протестам оппозиция намерена усилить международное давление на режим, расширить контакты с окружением президента страны Александра Лукашенко и местными чиновниками, а также «нарастить структуры партизанского движения» внутри страны.

«Мы сами, белорусы, должны сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы. Мы должны действовать — окно возможностей открыто», — заявила лидер оппозиции.

Ранее Тихановская рассказала, что Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель пообещал ей ввести новые санкции против Минска из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Она пояснила, оппозиционные структуры сами настояли на новых ограничениях, но отметила, что конечной целью борьбы с Лукашенко должны стать «справедливые выборы и демократические реформы».

В Белоруссии более полугода продолжались протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали предполагаемые нарушения при проведении голосования. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками, десятки — приговорены к тюремному заключению.