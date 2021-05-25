МВД России исключило Тихановскую из списка разыскиваемых лиц

Из базы данных разыскиваемых российским МВД лиц исчезла бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, пишет РИА Новости.

При попытке найти Тихановскую в базе в ответе системы на сайте говорится, что по запросу нет информации. Однако ранее по запросу система выдавала сообщение о том, что российские правоохранители Тихановскую «ищут».

7 октября 2020 года Тихановская была объявлена в федеральный розыск в России по одной из статей УК РФ. При этом статья УК РФ, по которой она объявлена в розыск, не уточняется. Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, Тихановская разыскивается по договору о правовой помощи, заключенному между Россией и Белоруссией. Согласно нему, если человека объявляют в розыск в одной из стран договора, он автоматически объявляется в розыск и во второй стране.

Позднее в МВД России пояснили, почему Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск. Так, Белоруссия обратилась к России за помощью в содействии в поиске своих граждан в рамках договора о Союзном государстве. Как рассказали в российском ведомстве, она разыскивается по статье о призывах к действиям, направленным на вред нацбезопасности (статья 361 часть 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь).