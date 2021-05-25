Тихановская рассказала про обещание Евросоюза ввести новые санкции против Минска

Бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель пообещал ей ввести новые санкции против Минска из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, новый пакет рестрикций будет подготовлен в ближайшее время. Он станет уже четвертым по счету, а запланированный ранее пятый вступит в силу до конца июля. Политик подчеркнула, что действия президента страны Александра Лукашенко представляют опасность для региональной безопасности и Европы в целом. «Мы просим санкций против режима, против его бизнеса», — сказала Тихановская.

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Она также поблагодарила Евросоюз за ограничение полетов в республику, но отметила, что подобные меры не позволят решить главную проблему — политический кризис в стране. «Единственное решение этого кризиса — провести свободные и справедливые выборы и демократические реформы», — рассказала лидер оппозиции.

Ранее о планах ЕС ввести жесткие санкции против Белоруссии заявил вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас. Он пояснил, что новые ограничения могут коснуться нефтепродуктов, удобрений, автомобилей и тракторов. Также власти ЕС могут ограничить доступ республики к европейским технологиям.

Инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, произошел 23 мая из-за сообщения белорусских диспетчеров о заложенной на борту бомбе. Во время снижения лайнер сопровождал истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Взрывное устройство на борту обнаружено не было, вместо этого силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Еще до вылета из Греции журналист обнаружил за собой слежку. Оппозиция и ряд европейских стран сочли произошедшее актом государственного терроризма и потребовали отпустить задержанного. В свою очередь, белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.

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