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Макрон предложил позвать белорусских оппозиционеров на саммит «Большой семерки»

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Фото: Olivier Hoslet / AP

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил позвать на саммит стран «Большой семерки» белорусских оппозиционных политиков, сообщает в своем Twitter-аккаунте Agence France Press.

Макрон уточнил, что это должно произойти с согласия Великобритании, которая будет принимать саммит. При этом не уточняется, с какими конкретно целями Макрон хочет пригласить политиков на саммит G7, и кто именно будет приглашен. Встреча стран «Большой семерки» состоится в июне.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание одного из создателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича «операцией спецслужб по захвату самолета», призвав расследовать произошедшее, а затем принять меры, вплоть до исключения Белоруссии из Международной организации гражданской авиации.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

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