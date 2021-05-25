Во Франции назвали Россию «очень агрессивным соперником»

Глава Генерального штаба вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр (François Lecointre) назвал Россию «очень агрессивным соперником» в подводном и космическом пространствах. Об этом сообщает Le Figaro.

Он заявил, что Россий, Китай и Иран бросают вызов мировой стабильности и международному праву. Он также обвинил Москву в намерении ослабить демократическую модель Запада с помощью действий не только в цифровой сфере, но и международного влияния.

Лекуантр подчеркнул, что российские власти «без колебаний вмешиваются в избирательные процессы и окружают дезинформацией военные операции в СМИ и социальных сетях», но не предоставил доказательств своих обвинений.

Глава Генштаба также отметил, что международное сообщество движется к изменению мирового порядка. Он заключил, что всем политическим cилам, в том числе в Европе, скоро придется «выбрать свою сторону» в противостоянии США и Китая. «Это будет очень сложно, потому что ни Франция, ни Европа в этом не заинтересованы», — пояснил Лекуантр. Он заявил, что европейские страны не должны быть втянуты в необоснованную геополитическую конфронтацию.

Ранее в мае президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возобновление диалога между Россией и США в сфере контроля над вооружениями. Он также напомнил о необходимости восстановления стратегической стабильности и безопасности на европейской территории.