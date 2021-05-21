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Макрон поддержал контакты России и США

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Фото: Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возобновление диалога между Россией и США в сфере контроля над вооружениями. Об этом он заявил после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.

«Я очень рад, что США и Россия смогли возобновить контакты по этой теме и продлить на пять лет Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)», — сказал политик. Он отметил, что Евросоюз должен полноценно включиться в этот диалог, так как соотношение сил постоянно изменяется.

Макрон сообщил, что на саммите НАТО в Брюсселе 14 июня будут обсуждаться отношения Москвы и Вашингтона. Он также напомнил о необходимости восстановления стратегической стабильности и безопасности на европейской территории. Французский лидер добавил, что Североатлантический альянс должен стать площадкой для дискуссий по этому вопросу.

Президент подчеркнул, что инициативы по созданию отдельных сил безопасности в Европе «уже не вызывают отторжения» у населения и политиков. Он заключил, что европейский суверенитет усиливает НАТО и дополняет работу американской стороны.

8 мая Макрон заявил о планах стран Евросоюза обсудить Россию на саммите 25 мая.

23 апреля стало известно, что президент США Джо Байден посетит саммит НАТО в Брюсселе в рамках своей первой заграничной поездки.

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