Байден выбрал страны для первой зарубежной поездки

Президент США Джо Байден в июне 2021 года совершит первую с момента вступления в должность зарубежную поездку. Об этом сообщил Белый дом, передает Reuters.

Американский лидер побывает в Великобритании и Бельгии. Сначала он посетит саммит «Большой семерки», который пройдет с 11 по 13 июня в британском Корнуолле. Там он проведет двусторонние встречи с членами G7, в том числе с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. 14 июня Байден примет участие в саммите НАТО в Брюсселе.

«Президент подтвердит приверженность Соединенных Штатов НАТО, трансатлантической безопасности и коллективной обороне», — отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что цель поездки Байдена — «подчеркнуть его приверженность восстановлению союзов, оживлению трансатлантических отношений и работе в тесном сотрудничестве с союзниками».

13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров пригласил президента России Владимира Путина на двусторонний саммит на нейтральной территории. Псаки заявила, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом.

Предшественник Байдена на посту президента США Дональд Трамп совершил свой первый заграничный визит в Саудовскую Аравию. Он посетил ее в мае 2017 года и побывал на приеме у короля в Эр-Рияде. После этого глава государства отправился в Иерусалим — столицу Израиля.