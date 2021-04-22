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В США оценили выступление Путина на климатическом саммите

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Пресс-служба Президента России

США считают выступление президента России Владимира Путина на климатическом саммите прогрессивным и рациональным. Об этом заявил на брифинге бывший госсекретарь и спецпосланник президента Соединенных Штатов по климату Джон Керри. Его слова приводит ТАСС.

«Я слушал сегодня президента Путина. Я считаю, что он был довольно рационален. Он высказал несколько достойных прогрессивных идей по поводу тех вопросов, которые мы наверняка можем изучить и работать по ним сообща», — сказал Керри.

Спецпосланник президента США добавил, что российский лидер говорил о возможности сотрудничества Москвы и Вашингтона по климатическим вопросам.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин принял решение участвовать в онлайн-саммите по климату, потому что считает эту тему приоритетной для России. На мероприятие его пригласил президент США Джо Байден.

22 апреля российский лидер выступил с речью, в которой призвал все страны объединиться в рамках совместных международных проектов по борьбе с изменением климата.

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