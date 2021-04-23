В Белом доме рассказали о досуге Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о досуге президента США Джозефа Байдена. По ее словам, американский лидер любит проводить время с семьей, как и большинство людей. Ответ на вопрос, заданный Псаки на брифинге, цитирует РИА Новости.

«Как многие американцы, он любит кино, у него две собаки, которых он любит. (...) Президент очень близок со своей семьей, не только с [женой] доктором [Джилл] Байден, но и внуками, с которыми он, когда выдается такая возможность, проводит время в выходные», — рассказала Псаки, добавив, что он также проводит время с детьми.

Байден держит двух овчарок — Чемпа и Мейджора. Второй пес два раза кусал людей: в первый раз он укусил сотрудника службы охраны, а во второй раз — сотрудника службы национальных парков США.