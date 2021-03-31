Собака Байдена снова покусала человека

Собака президента США Джо Байдена по кличке Мейджор снова покусала человека. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

По их словам, трехлетняя овчарка оказалась вовлечена в «инцидент с укусом», в результате которого человек обратился за медицинской помощью. Отмечается, что пострадавший является сотрудником службы национальных парков США и на тот момент работал на лужайке Белого дома.

Пресс-секретарь первой леди Джилл Байден, в свою очередь, рассказала, что Мейджор укусил кого-то во время прогулки. По ее словам, укушенный человек не пострадал, однако на всякий случай обратился в медицинский кабинет Белого дома.

Ранее собака президента покусала сотрудника службы охраны. Сообщалось, что тот застал Мейджора врасплох, и он «незначительно травмировал» человека.