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Собака Байдена снова покусала человека

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Фото: WHITE HOUSE / Reuters

Собака президента США Джо Байдена по кличке Мейджор снова покусала человека. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

По их словам, трехлетняя овчарка оказалась вовлечена в «инцидент с укусом», в результате которого человек обратился за медицинской помощью. Отмечается, что пострадавший является сотрудником службы национальных парков США и на тот момент работал на лужайке Белого дома.

Пресс-секретарь первой леди Джилл Байден, в свою очередь, рассказала, что Мейджор укусил кого-то во время прогулки. По ее словам, укушенный человек не пострадал, однако на всякий случай обратился в медицинский кабинет Белого дома.

Ранее собака президента покусала сотрудника службы охраны. Сообщалось, что тот застал Мейджора врасплох, и он «незначительно травмировал» человека.

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