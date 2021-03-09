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Псаки заступилась за собаку Байдена

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Фото: Tom Brenner / REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала инцидент с нападением собаки президента США Джо Байдена на человека. Об этом она заявила в эфире телеканала MSNBC.

По ее словам, овчарки президента — Чемп и Мейджор — пока лишь привыкают к новому дому и окружению. Она пояснила, что сотрудник службы охраны застал Мейджора врасплох, и он «незначительно травмировал» человека. Охраннику госпитализация не понадобилась, ему оказал помощь штатный врач Белого дома.

«Мейджор и Чемп — любимые члены семьи Байдена и Белого дома», — заверила Псаки.

30 ноября 2020 года Джо Байден получил травму во время игры с Мейджором. Компьютерная томография подтвердила два перелома ноги у Байдена. Ему диагностировали нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей стопы. Позднее президент раскрыл подробности игры с собакой, которые привели к травме. Так, он побежал за Мейджором, поймавшим мяч, чтобы в шутку схватить его за хвост, однако собака поскользнулась на влажном полу, и Байден споткнулся.

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