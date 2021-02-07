Раскрыто состояние Байдена после травмы ноги

Процесс восстановления президента США Джо Байдена, сломавшего более двух месяцев назад ногу во время игры с собакой, идет нормально. Об этом заявил врач главы государства Кевин О'Коннор, сообщает Bloomberg.

Американский лидер посетил в субботу, 6 февраля, клинику в штате Делавэр, где ему сделали снимок поврежденной ноги. «Состояние президента улучшились, как и ожидалось, и он придерживается строгого режима физиотерапии. Президенту будут регулярно делать рентгеновский снимок в клинике ортопедии, где он проходил первоначальное обследование», — рассказал доктор.

Он пояснил, что растяжение иногда может быть более значительной травмой, чем сопутствующие ему переломы костей. Снимки необходимы, чтобы убедиться, что Байден достиг хорошей стабильности связок.

30 ноября 2020 года политик получил травму во время игры с собакой по кличке Мейджор. Компьютерная томография подтвердила два перелома ноги у Байдена. Ему диагностировали нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей стопы. В течение нескольких недель политик будет вынужден ходить в специальном ботинке.

Позднее президент раскрыл подробности игры с собакой, которые привели к травме. Так, он побежал за Мейджором, поймавшим мяч, чтобы в шутку схватить его за хвост, однако собака поскользнулась на влажном полу, и Байден споткнулся.