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Байден рассказал подробности о приведшей к переломам ноги игре с собакой

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Leah Millis / Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден рассказал подробности игры с собакой, которая привела к переломам ноги. Об этом сообщает New York Post.

«Я вышел из душа. (...) Щенок бросил мяч передо мной, чтобы я его схватил. И вот я иду через небольшой проход, чтобы попасть в спальню, и я схватил мяч вот так, он побежал. А я в шутку побежал за ним, чтобы схватить его за хвост», — описал Байден случившееся. Затем собака поскользнулась на дорожке, после чего политик споткнулся.

30 ноября сообщалось, что Байден получил травму во время игры с собакой по кличке Мейджор (с английского — «майор» или «главный»). Компьютерная томография подтвердила два перелома ноги у Байдена. Ему диагностировали нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей стопы. В течение нескольких недель политик будет вынужден ходить в специальном ботинке.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего главу Белого дома Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

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