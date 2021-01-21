Велотренажер Байдена сочли угрозой для безопасности Белого дома

Велотренажер президента США Джо Байдена сочли угрозой для безопасности Белого дома. Об этом сообщает The New York Times.

По данным американского издания, у нового главы государства могут возникнуть проблемы с тем, чтобы перевести элитный велотренажер в свою резиденцию. Данный тренажер, который стоит более 2,5 тысяч долларов, оснащен камерами, микрофонами и дисплеем с различными социальными функциями. Отмечается, что в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) обеспокоены возможностью использования другими государствами велотренажера для прослушивания разговоров Байдена в спортзале.

В The New York Times отмечают, что решением, данной проблемы, скорее всего, станет удаление камер и микрофонов с тренажера, а также его специальная проверка Секретной службой и ЦРУ.

Ранее Байден рассказал о том, как он сломал ногу, играя с собакой. «Я вышел из душа. (...) Щенок бросил мяч передо мной, чтобы я его схватил. И вот я иду через небольшой проход, чтобы попасть в спальню, и я схватил мяч вот так, он побежал. А я в шутку побежал за ним, чтобы схватить его за хвост», — описал Байден случившееся. Затем собака поскользнулась на дорожке, после чего политик споткнулся.