Задержанный в Минске 20-летний россиянин рассказал о пытках и угрозах убийством

Задержанный в начале мая в Минске 20-летний россиянин Егор Дудников смог передать через своего адвоката записку из СИЗО, в которой рассказал о применении пыток, избиениях и угрозе убийством со стороны белорусских силовиков. Полный текст записки публикует «Новая газета».

«Меня задержали 4 мая 2021 года жестко. Успеть убежать не было сил. Их было много — я один. Я сразу понял, "что к чему": работал ГУБОП (главное управление по борьбе с организованной преступностью — прим. «Ленты.ру»), не жалея рук, — били ногами и руками при задержании», — написал Дудников. Силовики сочли его администратором одного из протестных Telegram-каналов. Сразу после задержания они устроили обыск в съемной квартире мужчины, где изъяли два телефона, личные дневники, документы и деньги.

После этого, как пишет задержанный, ему надели мешок на голову и пообещали, что отвезут в лес и закопают заживо. «"Сажать картошку" — так пошутил один из них», — рассказал россиянин. В итоге молодой человек оказался в СИЗО КГБ, где его заставили читать текст по бумаге, отдать пароли ко всем аккаунтам, били ногами в грудь в случае отказа разговаривать и угрожали взять в заложники возлюбленную.

Спустя некоторое время, как следует из текста записки, россиянина отвезли в неизвестную квартиру, которую снимали силовики. «В 23:00 мне сказали "отбой". Когда я лег, то услышал звук передернутого затвора пистолета. Я жутко испугался и вжался в диван. Но за мной никто не приходил», — сообщил задержанный. Уже на следующий день он вновь оказался в СИЗО, где его поместили в одну камеру с оппозиционером Виктором Бабарико.

Там его несколько раз водили на допросы с государственными адвокатами, на которых заставляли повторять заученный текст, в том числе в присутствии журналистов телеканала ОНТ. «Я, Дудников Егор, известный как Злойбэт. Вы лохи, балаболы, я разочарован в вас и я сотрудничаю со следствием», — говорил обвиняемый под камеру. Вскоре его перевели в СИЗО на улице Володарского, где он находится до сих пор.

О задержании Дудникова стало известно 29 мая. Молодой человек переехал в республику год назад ради отношений с девушкой. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину после того, как он проводил подругу до дома и возвращался к себе. Гражданину России предъявили обвинение по части 1 статьи 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок») УК Белоруссии.