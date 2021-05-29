20-летнего россиянина обвинили в организации протестов в Минске

Белорусские силовики задержали в Минске по обвинению в организации протестных акций 20-летнего россиянина Егора Дудникова. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна» со ссылкой на его мать Юлию.

По словам женщины, ее сын переехал в республику год назад из-за отношений с девушкой. Там он занимался озвучкой рекламных роликов, видеоигр и мультфильмов. Правоохранители задержали мужчину в Минске 5 мая после того, как он проводил подругу до дома и возвращался к себе. Молодого человека доставили в СИЗО КГБ.

Позже на его съемной квартире прошел обыск, в ходе которого не было изъято ничего, кроме микрофона. «Если честно, я не думала, что наличие микрофона может быть достаточным основанием для задержания. Особенно учитывая, что человек занимается обработкой аудио», — заявила Юлия.

Она добавила, что Дудникову пытаются вменить организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК Белоруссии). Молодому человеку может грозить до трех лет тюремного заключения, частного адвоката к нему не допустили до сих пор. «Он влюбленный 20-летний мальчишка, но никак не организатор, не подготовитель восстаний», — заверила мать задержанного.

Ранее в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair вместе с бывшим главредом Telegram-канал NEXTA Романом Протасевичем была задержана гражданка России Софья Сапега. Позже стало известно, что ее подозревают в организации массовых беспорядков. Спецслужбы опубликовали видеозапись, где она утверждает, что была редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публиковал данные о преступлениях силовиков.