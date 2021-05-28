Стало известно о проблемах с доступом адвоката к задержанной в Минске россиянке

У адвоката задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги есть проблемы с доступом в СИЗО. Об этом стало известно послу России в Минске Евгению Лукьянову, пишет РИА Новости.

Эти проблемы связаны с логистикой следственного изолятора, указал дипломат. Он также рассказал, что консул России уже посетил задержанную и рассказал о ее состоянии. По словам Лукьянова, Сапега не жалуется на условия содержания. Кроме того, российские дипломаты выполнили ее просьбы «бытового характера».

Лукьянов пообещал, что к ней придут еще раз на следующей неделе. «Мы не вмешиваемся в компетенцию белорусских властей [относительно дела россиянки]», — заключил он.

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Адвокат россиянки Александр Филанович уже говорил о том, что не может увидеться с подзащитной. Он отметил, что знает вменяемые девушке статьи уголовного кодекса, но не имеет права их озвучить из-за подписки о неразглашении.

Сапега была задержана 23 мая в Минске вместе с бывшим главным редактором оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Они летели из Афин в Вильнюс, и самолет был вынужден экстренно приземлиться в белорусской столице из-за сообщения диспетчеров о заложенной на борту бомбе. Для сопровождения лайнера в воздух был поднят истребитель МиГ-29.

Девушка была арестована на два месяца. Вечером 25 мая появилось видео, где она говорит, что была редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публиковал данные о силовиках. Стало известно, что россиянка подозревается в организации массовых беспорядков. Позже выяснилось, что ей могут предъявить обвинение по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной розни.

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