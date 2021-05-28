Суд в Минске отклонил жалобу на задержание Софии Сапеги

Партизанский районный суд Минска отклонил жалобу адвоката на задержание гражданки России Софии Сапеги. Об этом сообщает издание «Sputnik Беларусь».

Дело рассматривалось в закрытом режиме чуть более получаса. В зал заседаний не допустили ни родителей девушки, ни прессу, ни саму обвиняемую. Она осталась ожидать вердикта в СИЗО КГБ №1. Решение результативной части было оглашено публично, защита сможет его обжаловать в течение суток.

После заседания адвокат россиянки Александр Филанович заявил, что так и не смог увидеться с подзащитной. Он отметил, что знает вменяемые девушке статьи уголовного кодекса, но не может их озвучить из-за подписки о неразглашении.

Впервые Филанович попытался встретиться со своей подзащитной 25 мая, однако ему не разрешили сделать этого. 26 мая он сообщил, что получил разрешение на посещение СИЗО. 27 мая он снова заявил, что не смог навестить свою клиентку из-за «отсутствия свободных кабинетов» в здании.

Сапега была задержана 23 мая в Минске вместе с бывшим главным редактором оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Они летели из Афин в Вильнюс, и самолет был вынужден экстренно приземлиться в белорусской столице из-за сообщения диспетчеров о заложенной на борту бомбе. Для сопровождения лайнера в воздух был поднят истребитель МиГ-29.

Девушка была арестована на два месяца. Вечером 25 мая появилось видео, где она говорит, что была редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публиковал данные о силовиках. Стало известно, что россиянка подозревается в организации массовых беспорядков. Позже выяснилось, что ей могут предъявить обвинение по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной розни.