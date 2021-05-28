Кремль опроверг причастность России к инциденту с самолетом Ryanair

Ни одно российское ведомство или служба не имеют отношения к экстренной посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, опровергая соответствующую информацию. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 28 мая.

Песков также приветствовал намерение ИКАО расследовать инцидент с самолетом. В то же время он усомнился в целесообразности проведения нескольких расследований. «Ну, представьте себе, будет десяток расследований. И к какому выводу они придут? Тем более что выводы, как это модно в последнее время, озвучены без каких-либо разбирательств», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что экстренная посадка самолета Ryanair в Минске не обошлась без участия России.

Ранее глава британского МИД Доминик Рааб также утверждал, что экстренная посадка лайнера не могла произойти «без молчаливого согласия» Москвы.

23 мая в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о взрывном устройстве на борту воздушного судна. После посадки лайнера белорусские силовики задержали двух пассажиров — бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Информация о минировании лайнера не подтвердилась.