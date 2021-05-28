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В ЕС заявили о риске ухудшения отношений с Россией

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

В ЕС заявили о риске ухудшения отношений с Россией из-за отказа принять рейсы из европейских стран. Об этом заявил глава международной дипломатии сообщества Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Дипломат заявил, что власти Европы обеспокоены решениями Москвы. «Мы до сих пор не знаем, является ли это частным случаем или общим шагом со стороны российских властей, чтобы заставить европейские самолеты пролетать над Белоруссией», — отметил он.

Боррель заключил, что риск эскалации в отношениях с российской стороной существует, но для принятия конкретных мер необходимо следить за развитием ситуации. «Может случиться так, что контроль над воздушным сообщением будет нарушен, но, возможно, речь идет о двух отдельных случаях», — добавил он.

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