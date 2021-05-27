Посол предостерег от политизации темы авиасообщения между Россией и Австрией

Политизация темы авиасообщения между Россией и Австрией недопустима и даже была бы опасна. Об этом посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский предостерег на своей странице в социальной сети Facebook.

Как подчеркнул посол, регулярное авиасообщение между странами до сих пор не восстановлено, поэтому полеты осуществляются чартерными рейсами. «Их изменение является исключительной прерогативой авиационных властей, любая политизация здесь недопустима и, более того, была бы опасна с точки зрения обеспечения безопасности авиаперелетов и авиапассажиров», — заявил Любинский.

Ранее 27 мая Россия не выдала разрешение австрийскому перевозчику Austrian Airlines прибыть в Москву в обход белорусской территории. Авиакомпания перестала летать над воздушным пространством Белоруссии после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности Евросоюза.

Аналогичная ситуация произошла с рейсом авиакомпании Air France, который был запланирован на 27 мая. Самолет должен был лететь из Парижа в Москву, однако полет был сперва перенесен, а затем отменен. Как пояснили в пресс-службе перевозчика, рейс не состоялся, поскольку Air France также не получила разрешение на осуществление рейсов в Россию в обход Белоруссии.

Несколько стран ввели ограничения на полеты над Белоруссией после инцидента в аэропорту Минска — 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в столице республики после сообщений о минировании. Сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.