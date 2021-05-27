В России решат вопрос с прибытием авиарейсов в обход Белоруссии

Росавиация обсудит вопрос о разрешении на прибытие рейсов европейских перевозчиков в обход Белоруссии. Об этом РБК сообщил источник в крупной российской авиакомпании.

По данным издания, в ближайшее время ведомство может разрешить европейским авиакомпаниям прилетать в Россию по измененным маршрутам, в обход воздушного пространства Белоруссии.

Отмечается, что российской стороне понадобилось время для проработки новых летных маршрутов из европейских государств в Россию — после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности Евросоюза часть стран ограничила авиасообщение с Белоруссией.

27 мая Белоруссия предложила России восстановить авиасообщение в полном объеме. Сообщалось, что премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением открыть для белорусской авиакомпании новые направления в России.