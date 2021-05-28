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НАТО обвинили Россию в причастности к инциденту с самолетом Ryanair

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Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
Фото: Globallookpress.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске не обошелся без участия России. Он выступил с таким обвинением в интервью телеканалу Sky News.

Столтенберг подчеркнул, что между Москвой и Минском очень близкие отношения, что наводит на мысли о причастности первой к произошедшему.

Глава британского МИД Доминик Рааб также утверждал, что экстренная посадка лайнера не могла произойти «без молчаливого согласия» Москвы. Правительство Великобритании также допустило введение санкций против газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации вокруг лайнера. При этом США и Германия отказываются верить в причастность России к инциденту.

23 мая в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.

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