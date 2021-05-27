В НАТО сравнили модель поведения России и Белоруссии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сравнил модель поведения России и Белоруссии и назвал ее похожей. Он заявил об этом по прибытии на неформальную встречу министров обороны стран ЕС в Португалии, его цитирует ТАСС.

Столтенберг отметил, что это две разные страны с «очень похожей моделью поведения».

«И мы должны относиться серьезно к этому, потому что она [модель] нарушает демократические права и ценности, в которые верит НАТО. Кроме того, она создает нестабильность в нашем соседстве», — сказал генсек.

В качестве примера «схожести» он привел инцидент с посадкой самолета в Минске, «подавление демократических протестов», а также ситуацию с Алексеем Навальным, учредителем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе беседы с белорусским коллегой Романом Головченко выразил поддержку позиции Белоруссии, выступающей за проведение открытого международного расследования инцидента с самолетом Ryanair.

После экстренной посадки в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс, несколько стран ввели ограничения на полеты над Белоруссией. Уточнялось, что указанный лайнер совершил посадку в столице республики после сообщений о минировании. При этом сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.