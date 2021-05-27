Российский истребитель второй день подряд «встретил» ВВС Норвегии у границы

Российский истребитель МиГ-31 второй день подряд «встретил» самолет ВВС Норвегии у российской границы над Баренцевым морем. Об этом со ссылкой на сообщение пресс-службы Северного флота сообщает РИА Новости.

Военные рассказали, что радары засекли воздушную цель у государственной границы.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — приводит агентство текст заявления.

Отмечается, что за день до этого российский МиГ сопровождал другой норвежский P-3C Orion.

Ранее 27 мая стало известно, что самолеты стран НАТО попытались перехватить российские бомбардировщики Ту-22М3 над Средиземным морем, но их «отбили свои» — истребители Су-35.