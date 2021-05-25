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Опубликовано видео первого приземления российских Ту-22 на базе Хмеймим в Сирии

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Опубликовано видео первого приземления трех дальних бомбардировщиков Ту-22м3 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

После выполнения учебных задач бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования в России.

На кадрах Минобороны, размещенных в Telegram-канале агентства, показано, как Ту-22 приземляются на российской авиабазе.

«Базирование самолетов данного типа на аэродроме "Хмеймим" осуществляется впервые. Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря», — уточняется в сообщении ведомства.

Российские бомбардировщики заметили в небе над Сирией 24 мая. Сообщалось, что Россия снова задействовала Ту-22М3 в Сирии, два самолета были замечены в небе над провинцией Латакия.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.

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