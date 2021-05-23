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Минобороны России сообщило о готовящихся в Сирии провокациях с химоружием

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Фото: Abed Kontar / REUTERS

В Сирии террористы готовят провокации с использованием химического оружия. Об этом предупредил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Александр Карпов, передает РИА Новости.

По его словам, поступили сведения об активизации боевиков «Хайят Тахрир Аш-Шам» (группировка запрещена в России) на западе провинции Идлиб. Так, накануне террористы в сопровождении представителей «псевдогуманитарной организации "Белые каски"» на двух грузовиках доставили в район населенного пункта Джиср-Эш-Шугур шесть емкостей с, предположительно, хлором.

Карпов предположил, что экстремисты собираются устроить химатаку в преддверии выборов президента Сирии 26 мая.

Ранее сообщалось, что российской армии удалось уничтожить подземные вражеские объекты в Сирии, которые используются террористической организацией «Исламское государство» (ИГ), запрещенной на территории РФ. Уточняется, что это позволило предотвратить теракты и провокации в Пальмире и ее окрестностях, а также диверсии в провинциях Хомс, Риф-Дамаск и Алеппо перед президентскими выборами.

К выборам президента Арабской Республики допущены три человека: действующий глава государства Башар Асад, генеральный секретарь оппозиционного Демократического фронта Махмуд Ахмад Мерии и член Социалистической юнионистской партии, бывший министр по делам народных собраний Абдулла Саллюм Абдулла. Асад занимает пост главы государства второй срок подряд и намерен избираться в третий раз.

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