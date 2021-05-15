Мир
 
Последние новости
Российского депутата и его сына задержали по подозрению в убийстве
Автобус с гражданами Белоруссии столкнулся с грузовиком на российской трассе
Неймара обвинили в организации вооруженного нападения
Трамп захотел получать деньги за подписчиков в соцсетях
Президент Татарстана попросил жестко пресекать героизацию напавшего на школу
ВВС США назвали преимущества истребителя шестого поколения
На Украине назвали условие обмена Медведчука на осужденных в России украинцев
Павел Воля нашел «русскую женщину» на замену Manizha на «Евровидении»
В США проигнорировали высадку СССР на Марс
Новости партнеров

ВКС России предотвратили серию атак к президентским выборам в Сирии

Перейти в «Мою Ленту»

Российской армии удалось уничтожить подземные вражеские объекты в Сирии, которые используются террористической организацией «Исламское государство» (ИГ), запрещенной на территории РФ. Видео операции по разгрому базы террористов в центральной части государства опубликовал портал «Русская весна».

На кадрах видно, как боевые самолеты ВКС России СУ-34 и СУ-24 М наносят точечные удары авиабомбами по складу боеприпасов. По информации издания, в результате было ликвидировано до 20 террористов. Уточняется, что это позволило предотвратить теракты и провокации в Пальмире и ее окрестностях, а также диверсии в провинциях Хомс, Риф-Дамаск и Алеппо перед президентскими выборами, которые состоятся 26 мая.

Ранее сообщалось, что сирийские военнослужащие при поддержке ВКС России с 23 апреля ликвидировали 338 террористов и уничтожили свыше 80 объектов и укрытий террористов. Им удалось предотвратить теракты против военнослужащих и мирных жителей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
СРОЧНО: Мощнейшие удары — Армия России уничтожила тайные подземные объекты врага в САР (ВИДЕО)
Российские военные блокировали колонну армии США в Сирии
Российские военные сообщили об уничтожении сотен террористов в Сирии