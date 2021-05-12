Российские военные сообщили об уничтожении сотен террористов в Сирии

Сирийские военнослужащие при поддержке ВКС России с 23 апреля ликвидировали 338 террористов и уничтожили свыше 80 объектов и укрытий террористов. Об этом сообщил представитель российской группировки войск в Арабской Республике, передает ТАСС.

По его словам, тем самым удалось предотвратить теракты против военнослужащих и мирных жителей. «Террористическим формированиям нанесен значительный урон в живой силе и технике», — рапортовал он.

Еще 44 боевика были задержаны. Также было обнаружено 26 схронов и более 21,5 тонны боеприпасов.

6 мая замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов рассказал, что возглавляемая США коалиция увеличила интенсивность перемещений боевой техники и воздушных перевозок военных грузов на востоке Сирии. Это вызывает обеспокоенность российских военных. По словам Карпова, Сирия способна сама справиться с террористическими ячейками на своей территории, а присутствие воинских контингентов коалиции в стране незаконно и противоречит нормам международного права. Он добавил, что наращивание американцами своего военного присутствования в Заевфратье на фоне санкций США наносит ущерб перспективам политического урегулирования.

В марте 2020 года президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о перемирии в Сирии. Было заключено соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Поводом стало резкое обострение ситуации в регионе и крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов.