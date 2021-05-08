Россия призвала ООН спасти детей из лагеря в Сирии

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин призвал международное сообщество спасти детей из лагеря беженцев Эль-Холь на северо-востоке Сирии, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что в соответствии с международным правом, включая Конвенцию по правам ребенка, государства обязаны репатриировать своих граждан, а также предпринимать действия, чтобы дети граждан не оказались лицами без гражданства.

По словам Кузьмина, государства должны взять на себя ответственность за защиту таких детей и обеспечить их безопасное возвращение домой.

Заместитель постпреда подчеркнул, что власти России активно занимаются возвращением на родину детей из стран, которые находятся в состоянии вооруженных конфликтов.

Ранее в пресс-службе детского омбудсмена Анны Кузнецовой сообщили, что из тюрем Ирака спасли всех российских детей, работа по их возвращению завершена.

Операция по возвращению детей из тюрем Ирака и Сирии продолжается несколько лет. О том, что на территории Сирии воюет около девяти тысяч боевиков из стран бывшего СССР, заявил президент Владимир Путин в 2017 году. Из-за этого за последние несколько лет из России было вывезено более тысячи женщин и детей, чьих мужей и отцов завербовали террористы.