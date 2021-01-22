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Двое детей погибли в результате израильского авиаудара по Сирии

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Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израиль нанес авиаудары по нескольким целям в сирийской провинции Хама. Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник.

По информации издания, сирийским системам противовоздушной обороны удалось отразить большую часть ракет. Однако в результате нападения погибла семья, состоящая из двоих взрослых и их детей. Еще четыре мирных жителя были ранены, среди пострадавших есть дети. Авиаудары разрушили три дома.

В середине января израильская авиация нанесла удары по востоку Сирии. Погибли 57 человек. Отмечалось, что авиаудары стали самой смертоносной операцией Израиля в Сирии с начала конфликта.

30 декабря 2020-го были нанесены авиаудары по позициям систем ПВО сирийской армии неподалеку от Дамаска, тогда погиб один военный, еще трое были ранены. Тель-Авив объяснил это стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов, в частности ливанскому движению «Хезболла», воюющему на стороне президента Сирии Башара Асада и контролируемому Тегераном.

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