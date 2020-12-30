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Израиль нанес авиаудары по Сирии неподалеку от позиций российских военных

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Фото: Сергей Кривонос / Reuters

Израиль нанес авиаудары по позициям систем ПВО сирийской армии неподалеку от Дамаска. Об этом сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

В результате атаки, произошедшей в ночь на 30 декабря, погиб один военный, еще трое были ранены. Источник агентства сообщил, что сирийским ПВО удалось сбить несколько ракет, выпущенных Израилем.

Как уточняет «Росбалт», позиции российских военнослужащих располагались в нескольких сотнях метров от одной из целей.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что израильская армия атаковала сирийских военных около Дамаска. Удар был нанесен со стороны Голанских высот в районе южных окрестностей города. По данным «Обсерватории по правам человека», в результате атаки погибли восемь членов проиранских формирований.

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