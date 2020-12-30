Израиль нанес авиаудары по Сирии неподалеку от позиций российских военных

Израиль нанес авиаудары по позициям систем ПВО сирийской армии неподалеку от Дамаска. Об этом сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

В результате атаки, произошедшей в ночь на 30 декабря, погиб один военный, еще трое были ранены. Источник агентства сообщил, что сирийским ПВО удалось сбить несколько ракет, выпущенных Израилем.

Как уточняет «Росбалт», позиции российских военнослужащих располагались в нескольких сотнях метров от одной из целей.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что израильская армия атаковала сирийских военных около Дамаска. Удар был нанесен со стороны Голанских высот в районе южных окрестностей города. По данным «Обсерватории по правам человека», в результате атаки погибли восемь членов проиранских формирований.

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