Описаны результаты ударов Израиля по Сирии

Восемь членов проиранских формирований были убиты в результате ударов армии Израиля по Сирии. Последствия ночной атаки описаны в сообщении «Обсерватории по правам человека».

Отмечается, что удары нанесены по оружейным и ракетным складам иранцев и шиитской группировки «Хезболла», которые находятся к югу от Дамаска. Кроме того, был атакован военный центр «Сирийского сопротивления освобождению Голан».

Ранее сообщалось, что израильская армия атаковала сирийских военных около Дамаска. Удар был нанесен со стороны Голанских высот в районе южных окрестностей города. В результате воздушного налета был нанесен материальный ущерб.

Голанские высоты, принадлежавшие Сирии с 1944 года, захватил Израиль в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981-м израильский парламент принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией.

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