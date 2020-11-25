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Описаны результаты ударов Израиля по Сирии

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Фото: Globallookpress.com

Восемь членов проиранских формирований были убиты в результате ударов армии Израиля по Сирии. Последствия ночной атаки описаны в сообщении «Обсерватории по правам человека».

Отмечается, что удары нанесены по оружейным и ракетным складам иранцев и шиитской группировки «Хезболла», которые находятся к югу от Дамаска. Кроме того, был атакован военный центр «Сирийского сопротивления освобождению Голан».

Ранее сообщалось, что израильская армия атаковала сирийских военных около Дамаска. Удар был нанесен со стороны Голанских высот в районе южных окрестностей города. В результате воздушного налета был нанесен материальный ущерб.

Голанские высоты, принадлежавшие Сирии с 1944 года, захватил Израиль в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981-м израильский парламент принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией.

Предыстория: Израильская армия атаковала сирийских военных около Дамаска
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