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Хуситы заявили о ракетном обстреле объекта Saudi Aramco

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Фото: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Представитель вооруженных сил йеменских повстанцев из движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья Сариа сообщил в Twitter о ракетном обстреле распределительной станции нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco в саудовском городе Джидда.

«Ракетные силы смогли поразить распределительную станцию ​​Aramco в Джидде с помощью крылатой ракеты Quds 2», — говорится в сообщении военного представителя хуситов.

Яхья Сария добавил, что атака «была очень точной», на место прибыли машины скорой помощи и пожарные. Хуситы посоветовали иностранным компаниям и гражданам, которые работают в Саудовской Аравии, держаться подальше от жизненно важных объектов, поскольку подобные операции будут продолжаться.

Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией.

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