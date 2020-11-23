Хуситы заявили о ракетном обстреле объекта Saudi Aramco

Представитель вооруженных сил йеменских повстанцев из движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья Сариа сообщил в Twitter о ракетном обстреле распределительной станции нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco в саудовском городе Джидда.

«Ракетные силы смогли поразить распределительную станцию ​​Aramco в Джидде с помощью крылатой ракеты Quds 2», — говорится в сообщении военного представителя хуситов.

Яхья Сария добавил, что атака «была очень точной», на место прибыли машины скорой помощи и пожарные. Хуситы посоветовали иностранным компаниям и гражданам, которые работают в Саудовской Аравии, держаться подальше от жизненно важных объектов, поскольку подобные операции будут продолжаться.

Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией.