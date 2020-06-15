ООН убрала арабскую коалицию в Йемене из списка «убийц детей»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил об исключении коалиции арабских стран в Йемене, возглавляемой Саудовской Аравией, из черного списка организаций, нарушающих права детей. Об этом сообщает Reuters.

Гутерреш в своем ежегодном отчете Совету безопасности отметил, что благодаря значительному сокращению числа убитых и покалеченных в результате нанесения авиаударов детей и имплементации мер, направленных на защиту несовершеннолетних, коалиция больше не числится в списке «убийц детей».

ООН ежегодно публикует доклад «Дети и вооруженные конфликты», в рамках этой инициативы организация также составляет черный список стран, нарушающих права детей. Коалиция арабских стран была занесена в него в 2016 году и с тех пор была одним из лидеров по числу убитых и покалеченных детей. Так, в 2019 году от ее действий пострадали 222 несовершеннолетних.

Ранее представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Чарли Яксли рассказал о том, что пандемия пневмонии COVID-19 в Йемене может привести к гуманитарной катастрофе. В ведомстве подчеркнули, что около 80 процентов населения Йемена зависят от гуманитарной помощи. Из-за этого кризис, связанный с распространением коронавируса, может ударить особенно сильно по этой стране.

В Йемене несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — это боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

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