Боевики нанесли удар по столице Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы-хуситы нанесли удар по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду. Об этом пишет Reuters.

По словам боевиков, им удалось поразить «очень важную цель» в городе с помощью трех беспилотников Samad3 и баллистической ракеты Dul-Faqqar. Они не конкретизировали, какую цель имеют в виду, а представители королевства пока не давали комментариев журналистам. Официальный представитель повстанцев Яхья Сариа отметил, что атаки на Эр-Рияд — это ответ хуситов «на постоянные нападения врага и затяжную блокаду страны».

Хуситы атаковали истребитель Саудовской Аравии 15 февраля. Тогда Сариа заявил, что самолет «вражеских сил» был сбит ракетой класса «земля-воздух».

Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией.

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