В Ливане взорвался склад оружия «Хезболлы»

Материалы по теме «Это похоже на зону боевых действий» Руины, кровь и разрушения — что происходит в Бейруте после взрыва и как трагедия связана с Россией Взрывная волна Ливан на грани гражданской войны: как взрыв в порту стал детонатором народного протеста

На юге Ливана в городе Айн-Кана взорвался склад оружия шиитской группировки «Хезболла». Об этом пишет Reuters.

В результате взрыва было разрушено несколько зданий, о числе пострадавших пока не сообщается. Источник Reuters рассказал, что «Хезболла» установила охрану вокруг места взрыва.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Bellum Acta, показаны разрушения: у каких-то домов просто выбило стекла, где-то обрушились крыши. На других видео показан черный столб дыма.

4 августа в порту Бейрута взорвались долгое время хранившиеся на складе 2750 тонн аммиачной селитры. Жертвами стали 180 человек, тысячи людей получили ранения, разрушены тысячи жилых домов. По оценке аналитиков Всемирного банка, прямой физический ущерб столице Ливана составил от 3,8 до 4,6 миллиарда долларов.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru