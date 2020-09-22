В Ливане взорвался склад оружия «Хезболлы»

На юге Ливана в городе Айн-Кана взорвался склад оружия шиитской группировки «Хезболла». Об этом пишет Reuters.
В результате взрыва было разрушено несколько зданий, о числе пострадавших пока не сообщается. Источник Reuters рассказал, что «Хезболла» установила охрану вокруг места взрыва.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Bellum Acta, показаны разрушения: у каких-то домов просто выбило стекла, где-то обрушились крыши. На других видео показан черный столб дыма.
4 августа в порту Бейрута взорвались долгое время хранившиеся на складе 2750 тонн аммиачной селитры. Жертвами стали 180 человек, тысячи людей получили ранения, разрушены тысячи жилых домов. По оценке аналитиков Всемирного банка, прямой физический ущерб столице Ливана составил от 3,8 до 4,6 миллиарда долларов.