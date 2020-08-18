Суд оценил роль «Хезболлы» и Сирии в убийстве ливанского премьера

Трибунал по делу об убийстве премьер-министра Ливана Рафика Харири в 2005 году пришел к выводу, что командование ливанской шиитской групиировки «Хезболла» и власти Сирии не имеют отношения к его гибели. Об этом со ссылкой на заявление судьи сообщает Reuters.

Расследование, длившееся с 2014-го по 2018 год, не смогло установить причастности этих структур к смерти политика. По мнению суда, «Сирия и "Хезболла" могли иметь мотивы к устранению господина Харири и его политических союзников, однако нет свидетельств вмешательства "Хезболлы" и нет прямых свидетельств сирийского вмешательства».

Обвиняемыми по делу проходят четверо участников «Хезболлы», группировка выдавать своих членов отказалась и выразила озабоченность по поводу грядущего приговора. Он будет оглашен в ближайшие недели.

Агентство сообщает, что главный адвокат обвиняемых сам связан с убийцами: Салим Джамиль Айяш оказался сторонником «Хезболлы», а также использовал телефон, звонки с которого были напрямую связаны с атакой на Харири. Ему предъявлены те же обвинения, что его подзащитным.

Харири был убит террористом-смертником, из-за взрыва погиб еще 21 человек. Его считали одним из главных противников влияния Сирии и сторонником власти суннитов в стране, а в его гибели считают виновными представителей шиитских и просирийских сил в Ливане.

11 февраля контрразведка США отнесла ливанскую «Хезболлу», а также запрещенные в России террористические организации ИГ («Исламское государство») и «Аль-Каида», к главным угрозам страны. Помимо них, в список вошли Россия, Китай, Куба, Иран и Северная Корея.

В 2013 году Евросоюз включил военизированное крыло «Хезболлы» в список террористических организаций. Таковой организацию признают в США и Канаде.