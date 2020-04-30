В Германии запретили «Хезболлу»

В Германии полностью запретили деятельность ливанской шиитской группировки «Хезболла». Об этом сообщил спикер министерства внутренних дел страны Стив Альтер в своем Twitter-аккаунте.

В регионах уже действуют «полицейские мероприятия», отметил он. Deutsche Welle отмечает, что правоохранительные органы совершили рейды на мечети в Берлине, Дортмунде, Бремене и Мюнстере — их подозревают в причастности к «Хезболле».

«Верховенство закона может действовать даже во времена кризиса», — подчеркнул Альтер.

11 февраля контрразведка США отнесла ливанскую «Хезболлу», а также запрещенные в России террористические организации ИГ («Исламское государство») и «Аль-Каида», к главным угрозам страны. Помимо них, в список вошли Россия, Китай, Куба, Иран и Северная Корея.

В 2013 году Евросоюз включил военизированное крыло «Хезболлы» в список террористических организаций. Таковой организацию признают в США и Канаде.

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